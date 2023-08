Neil Druckmann als Director für das nächste PS5 Game bestätigt

Naughty Dogs Neil Druckmann übernimmt erneut die Rolle des Directors und Writers für das noch unangekündigte PS5 Game. Nebenbei leitet er das gesamte Unternehmen.

Bei Naughty Dog gab es zuletzt einige personelle Veränderungen und Abgänge, weshalb es nicht großartig verwundert, dass Druckmann mitunter die kreative Leitung des Projekts übernimmt. Das bestätigt er in seiner Biografie auf Instagram. Parallel dazu arbeitet er weiterhin an dem Multiplayer-Game im The Last of Us-Universum und der zweiten Season zu The Last of Us, dessen Produktion im nächsten Jahr an Fahrt aufnehmen soll.

The Last of Us: Part III in Entwicklung?

Weiterhin unklar ist, was das nächste PS5 Game von Naughty Dog sein wird, von dem viele hoffen, es läuft auf The Last of Us: Part III hinaus. Das wurde bisher zwar schon mehrfach angedeutet, aber nie eindeutig bestätigt. Zuletzt betonte man, dass man kein Studio sein möchte, dass nur für Fortsetzungen bekannt ist. Gleichzeitig hätte man aber noch viel im The Last of Us-Universum zu erzählen.

„Ich weiß, dass die Fans The Last of Us Part 3 wirklich wollen. Ich höre die ganze Zeit davon. Ich kann nur sagen, dass wir bereits in unserem nächsten Projekt sind. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchgemacht haben, bei dem wir viele Überlegungen zu verschiedenen Dingen angestellt haben, und bei dem wir das ausgewählt haben, worauf wir uns am meisten freuen.“

Ob es also The Last of Us: Part III werden wird oder etwas gänzlich anderes, ist derzeit somit offen. Zwischendurch wurde immer mal wieder eine Marke erwähnt, die sich im Weltraum abspielen soll, aber auch das ist bisher nicht bestätigt.

Die aktuelle Entwicklungs-Pipeline sieht vor, dass das Multiplayer-Spiel mehr Zeit braucht und womöglich neu gestartet wurde. Parallel dazu läuft die Entwicklung des noch unbekannten PS5 Projekts, sowie die Pre-Production der HBO-Serie zu The Last of Us.