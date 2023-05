Neue Untersuchung gegen Sony wegen wettbewerbswidriger Praktiken im PlayStation Store

Betroffen sind davon rund 127 Entwicklerstudios und rund 1.3 Millionen Spieler. Momentan handelt es sich nur um Untersuchungen, in denen man derzeit weitere Beweise zusammen sammelt. Eine ähnliche Klage wurde in den USA zuletzt erfolglos abgewiesen , da nicht ausreichend begründet. Vom Tisch ist die Sache damit für Sony aber noch nicht.

Der Vorwurf: Sony verstößt gegen rumänische Wettbewerbsgesetze, in man die Spieler dazu zwingt, ihre Spiele im PlayStation Store zu kaufen, während man es Drittanbietern gleichzeitig untersagt, dass diese Game Codes etc. anbieten können.

What do you think?