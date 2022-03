Neues inFamous, Sly Cooper & Returnal Nachfolger in Entwicklung?

Vor wenigen Wochen erst hat Sony bestätigt, dass bis 2025 mehr als ein Dutzend Spiele von den eigenen PlayStation Studios erscheinen werden. Darunter dürften auch einige populäre Marken sein, die sich Fans schon lange wünschen.

Der erste Teaser kommt heute von Entwickler Housemarque, die zwar kein neues Returnal entwickeln, dafür aber dem Arcade-Gameplay-Genre treu bleiben möchten. So bestätigt man nochmals, dass sich derzeit eine brandneue IP für PS5 in Arbeit befindet, die derzeit in einem frühen Stadium ist. Für diese neue Marke möchte man seine Identität laut Ilari Kuittinen, Managing Director bei Housemarque, bewahren.

„Wir sind einer der allerletzten Dinosaurier, die Arcade-Spiele machen. Nex Machina war vor ein paar Jahren ein Shoot-‚em-up-Spiel im Stil der Münzautomaten aus den 80er Jahren. Das ist so eine Art Hinweis. Aber es ist interessant, wir haben darüber nachgedacht und wir haben einige Zeit an Multiplayer-Spielen gearbeitet, weil es vor ein paar Jahren schien, als müsste man eine Art Multiplayer-Erfahrung haben. Aber es ist noch früh für uns, dass wir ein neues Spiel starten, eine neue IP, und es ausarbeiten. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Wir versuchen aber wirklich, an dieser Identität festzuhalten. Es ist wunderbar, dass das Gaming gerade jetzt so stark gewachsen ist und sich so sehr entwickelt hat, dass es so viel Abwechslung und Vielfalt an Spielerlebnissen gibt.“

Bis zur Premiere des neuen Spiels von Housemarque, die inzwischen auch zu den PlayStation Studios gehören, dürfte also noch eine Weile vergehen.

inFamous und Sly Cooper in Entwicklung?

Derweil melden sich auch die Insider wieder zu Wort und behaupten, dass sich ein neues inFAMOUS und Sly Cooper-Spiel für PS5 in Entwicklung befindet, vermutlich bei Sucker Punch Productions.

Diese möchten es jedenfalls schon ganz genau wissen und schreiben:

„Ich kann bestätigen, dass ein neues Sly Cooper und ein neues inFamous in der Entwicklung sind.“

Das passt zu einer kürzlichen Meldung, wonach Sony gegen Ende des Jahres eine Ankündigung plant, die vor allem langjährige PlayStation Fans glücklich machen soll. Hier soll eine äußerst populäre Marke zurückkehren, was auf beide Franchises zutreffen dürfte.

Damit nicht genug, ergeben aktuelle Hinweise in Jobanzeigen von Sucker Punch, dass diese womöglich auch an Ghost of Tsushima 2 arbeiten. Dort wird als Voraussetzung erwähnt, dass man das original Ghost of Tsushima gespielt und das Core-Gameplay verstanden haben muss.

Fraglich wäre in dem Fall, ob Sucker Punch tatsächlich drei solche Projekte zeitnahe realisieren kann oder diese doch auf unterschiedliche Studios aufgeteilt werden.