Neues Open-World Need for Speed bei Criterion in Arbeit

Bei Criterion Games befindet sich das nächste Need for Speed mit Open-World-Ansatz in Entwicklung. Das verraten aktuelle Jobausschreibungen für einen World Artist.

Dass EA am nächsten Ableger nach Need for Speed Unbound arbeitet, ist sicherlich alles andere als überraschend. Laut der Jobbeschreibung möchte man das Need for Speed-Franchise diesmal aber auf das nächste Level bringen.

Darin ist zu lesen:

„Mit einer stolzen Erfahrung in der Arbeit an beliebten Franchises wie Battlefield, Star Wars Battlefront und Burnout fordern wir nun die Konventionen des Rennsportgenres heraus, um das Need For Speed-Franchise auf das nächste Level zu heben.“

Dafür sucht man nach einem erfahrenden World Artist, der „eine offene Welt erschafft, die dem Spieler ein schnelles, intuitives und authentisches Erlebnis bietet“.

Zuletzt hatte EA die Studios von Criterion Games und Codemasters zusammengezogen, um an der Zukunft von Need for Speed zu arbeiten und das technische Know-How zu teilen.

„Beginnend mit dem nächsten Need for Speed-Titel und dann bis hin zu zukunftsweisenden Initiativen wird Codemasters Cheshire mit Criterion an der kreativen, technischen und funktionalen Umsetzung im Dienste der in der Need for Speed-Strategie skizzierten Vision arbeiten.“

Kommt Need for Speed Most Wanted zurück?

Vorherigen Gerüchten zufolge könnte der nächste Ableger eine Neuauflage von Need for Speed: Most Wanted werden. Hinweise darauf lieferte die Actress Simone Bailly, die im Spiel damals an der Seite von Sergeant Cross stand. Laut ihren Angaben ist der Release von Need for Speed: Most Wanted für 2024 geplant.

Neben Need for Speed arbeitet EA derzeit an der WRC-Series, dessen Lizenz man von Nacon übernommen hat. Das neue WRC wird voraussichtlich noch in diesem Jahr angekündigt und könnte dann jeweils im Wechsel mit Need for Speed erscheinen.

Eine offizielle Bestätigung für Need or Speed: Most Wanted oder dem neuen WRC-Spiel gibt es bisher jedoch nicht.