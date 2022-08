Neues PlayStation Plus zeigt bisher kaum Auswirkung, Angebot wird im Herbst verstärkt

Um hier ebenfalls gegenzusteuern, setzt man im Herbst auf Blockbuster-Releases wie God of War Ragnarök, sowie eine bessere Verfügbarkeit der PS5, wie erst vor wenigen Tagen angemerkt . Auch an den geplanten Absatzzielen der PS5 wird derzeit nicht gerüttelt.

„Wir glauben, dass der Hauptgrund dafür darin besteht, dass sich das Wachstum des gesamten Spielemarktes in letzter Zeit verlangsamt hat, da die Möglichkeiten für User gestiegen sind, das Haus zu verlassen, da die COVID-19-Infektionen in Schlüsselmärkten nachgelassen haben“, so CFO Hiroki Totoki.

Um weiter auf PlayStation Plus aufmerksam zu machen, wird man den Service das gesamte Jahr über aktiv bewerben. Dazu zählt die Bereitstellung der üblichen gratis Spiele in der Stufe Essential, sowie auch die Ausweitung des Back-Katalogs in der Stufe Extra und Premium.

Das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht hervor, wonach die Anzahl der PlayStation Plus User gerade einmal um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat. Aktuell verzeichnet man 47.3 Millionen aktive User nach der Zusammenlegung mit PlayStation Now, sowie einen Rückgang der Spielzeit um 15 Prozent.

