No Man’s Sky: Expedition Two Update 3.40 erschienen

Hello Games hat das Expedition Two Update 3.40 für No Man’s Sky veröffentlicht, das neben einigen Korrekturen auch neue Inhalte mit sich bringt.

Wie der Name schon andeutet, ist damit die zweite Expedition Beachhead verfügbar, eine Reise mit einem ganz anderen Tempo und einer anderen Struktur gegenüber Pionier-Expedition. Die Spieler starten hier mit einem neuen Spielstand und alle auf demselben Planeten, wo sich Zehntausende gleichgesinnter Entdecker darauf vorbereiten, sich dem Startpunkt zu nähern.

Ein neues Muster

Neben der neuen Expedition haben die regelmäßigen Forschungsanstrengungen von Nada und Polo an Bord der Space Anomaly zudem an Fahrt aufgenommen. Priesterentität Nada hat etwas entdeckt, das für unmöglich gehalten wurde: eine Schwankung in der Geschichte, die bereits geschrieben wurde. In den Geschichten der alten Gek, Korvax und Vy’keen taucht ein neues Muster auf. Könnt ihr es hören?

Patch 3.40 Notes

Parallel zum neuen Update wurden diverse Korrekturen vorgenommen, die man in den offiziellen Patch Notes festgehalten hat.