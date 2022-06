Outriders Worldslayer startet im Early Access, Launch Trailer verfügbar

Square Enix und People Can Fly starten heute mit dem Early Access-Zugriff auf Outriders Worldslayer, der neuen Erweiterung für den Loot-Shooter. Damit stehen den Spielern massig neue Inhalte verfügbar.

In Outriders Worldslayer müssen sich die Spieler unter anderem der tödliche Prüfung von Tarya Gratar stellen – eine brandneue Endgame-Herausforderung. Dazu gilt es einen völlig neuen Bereich mit vielen angsteinflößenden Gegnern zu erkunden, in dem sich einige der am besten gehüteten Geheimnisse Enochs verbergen. Outrider wählen ihren Pfad durch die Prüfung, bestreiten epische Bosskämpfe und finden jede Menge Beute. Neues legendäres Gear, darunter die neue Apokalypse-Ausrüstung, ist mit einem mächtigen, dritten Mod-Slot ausgestattet.

„Mit Worldslayer wollten wir ein neues Erlebnis schaffen, das alle Systeme ausbaut, die unseren Spieler im ursprünglichen Outriders am besten gefallen haben. Die fesselnde neue Geschichte von Worldslayer knüpft direkt an das Endgame an und bereitet den Einstieg in die Prüfung von Tarya Gratar vor“, so Bartek Kmita, Creative Director von Outriders und People Can Fly. „Das Endgame wurde entwickelt, um all die neuen und erweiterten Funktionen in Worldslayer zu einem großen Ganzen zu verbinden und unseren engagiertesten Spieler ein befriedigendes Erlebnis mit Hunderten Stunden motivierender Fortschritte zu bieten.“