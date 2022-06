Overwatch 2 Beta startet noch im Juni, Anmeldung in Kürze

Blizzard plant noch in diesem Juni mit dem Start der Beta Phase von Overwatch 2, dessen Anmeldung in Kürze verfügbar sein wird.

Das geht aus der Early Access-Info hervor, wonach der Start für den 28. Juni vorgesehen ist, während die Anmeldung ab dem morgigen Donnerstag möglich ist. Bis wann die Beta Phase läuft, ist nicht bekannt. An diesem Tag findet auch das Special Event ab 19 Uhr auf Twitch statt, wo man die Termine offiziell bekannt geben wird.

„Wir können es kaum erwarten, den Anfang von Overwatch 2 am 4. Oktober zu präsentieren und eine aufregende, neue Wettbewerbsvision einzuführen, inklusive spannendem neuen Content, einer Überarbeitung der legendären Helden, Karten und des Gameplays, die das Originalspiel so unwiderstehlich gemacht haben“, sagte Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment. „Das ist der Anfang einer ständig aktiven und immer in Entwicklung befindlichen Ära für das Franchise und eine Erneuerung des Versprechens, Spieler mit häufigen und wesentlichen Updates zu versorgen, die lange im Voraus geplant werden, damit Overwatch 2 für viele weitere Jahre ein frisches und unterhaltsames Erlebnis bleibt.“