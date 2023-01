Platin Podcast: Die besten PS5-Spiele 2023 (und die „The Last of Us“-Serie)

Mindestens einmal im Monat setzen sich Sanel und Jakob zusammen und schnacken über aktuelle PlayStation-Highlights, die PS-Plus-Spiele des Monats und mehr. Wir experimentieren auch immer wieder ein wenig mit neuen Ideen und holen den ein oder anderen Gast mit in die Show. Also etwas Nachsicht, wenn nicht gleich alles perfekt läuft. Feedback erwünscht!

Hinweis: Diese Podcast-Episode erschien vor der ersten Folge der HBO-Serie The Last of Us, eine umfangreiche Besprechung der erste(n) Folge(n) wird in der nächsten Platin-Episode folgen.

Seit der letzten Platin-Episode ist aber auch das ein oder andere Game erschienen, bei dem dringend Redebedarf besteht, darunter The Callisto Protocol. Ebenso besteht Redebedarf zur nicht enden wollenden Activision-Übernahme durch Microsoft und was das für Sony und die Branche generell bedeuten würde

What do you think?