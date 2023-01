Steht bald ein neuer State of Play mit Metal Gear Solid Remake an?

Das neue Jahr ist gestartet und hält jede Menge neue Spiele vor. Ob Forspoken, Final Fantasy XVI oder Hogwarts Legacy, vor allem die Third-Party-Anbieter trumpfen in diesem Jahr auf PS5 so richtig auf. Weitere Spiele könnten demnächst in einem ersten State of Play angekündigt werden.

Dass ein neuer Showcase unmittelbar bevorsteht, das deutet der bekannte Insider The Snitch auf InsiderGaming an, der sich hierbei auf „vertrauenswürdige Quellen“ beruft. Schwerpunkt beim nächsten State of Play sollen „neue Dinge der Third-Party Studios“ sein, worüber man schon sehr bald mehr hören wird.

The Snitch ist der Insider, der eigentlich keine Leaks mehr verbreiten wollte, im aktuellen Fall stützt man sich aber auf besagte Quellen, was man nicht als direkten Leak betrachtet.

Wird das Metal Gear Solid Remake angekündigt?

Fast zeitgleich keimen neue Gerüchte zum angeblichen Remake von Metal Gear Solid auf, das bei Bluepoint Game entstehen soll. Das Remake wurde erst vor einigen Tagen vom Konami Producer Noriaki Okamur ins Gespräch gebracht, wobei es zuvor auch schon Hinweise von Bluepoint Games selbst gab.

Befeuert wird die angeblich baldige Ankündigung von der ursprünglichen Quelle Areajugones, die damit bis spätestens Mai rechnen. Aktuelle Indizien sehen aber auch eine hohe Chance, dass es schon im Februar oder März der Fall sein wird.

Hinter den Kulissen scheint jedenfalls viel in Bewegung zu sein und nachdem sich all die Gerüchte um Silent Hill tatsächlich bewahrheitet haben, scheint die Rückkehr von Metal Gear Solid greifbarer denn je. Konami selbst sagt von sich, dass 2023 das Jahr werden wird, in dem der Publisher auf die große Bühne zurückkehren wird. Dazu braucht es starke Marken wie Silent Hill oder Metal Gear Solid.