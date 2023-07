PlayStation Home Rekonstruktion macht gute Fortschritte

Nach den ersten erfolgreichen Tests mit PlayStation Home ist man zwar ein ganzes Stück weiter, ein Ende sei aber noch lang nicht in Sicht. Voraussichtlich wird man auch nie eine hundertprozentige Wiederherstellung erreichen, aber zumindest so weit, dass es stabil läuft.

„Jeden Tag gehen Spiele in der Geschichte verloren, aber Fans und engagierte Communities versuchen, ihre Favoriten wie PlayStation Home mit einzigartigen Methoden zur Aufbewahrung von Spielen zu sichern. Ob es nun darum geht, alten Code mithilfe von Unternehmen wie The Video Game History Foundation wiederherzustellen oder sogar ein Remake in Dreams auf PS4 von Grund auf neu zu erstellen.“

