PlayStation Plus Ankündigung am Mittwoch fällt wohl aus

Die Ankündigung und Veröffentlichung der neuen PlayStation Plus-Spiele folgt in der Regel einem festen Timing. Eine ungünstige Konstellation der Wochentage dürfte diesmal aber dafür sorgen, dass die erwartete Ankündigung des PlayStation Plus Line-ups für Mai am morgigen Mittwoch ausfällt.

Normalerweise ist es so, dass Sony das neue PlayStation Plus Essential Line-up am letzten Mittwoch des Monats vorstellt und am ersten Dienstag des neuen Monats veröffentlicht. Nun ist es so, dass genau diese Wochentage diesmal so ungünstig fallen, dass zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung der Spiele ganze zwei Wochen vergehen würden. Dieses Szenario gab es schon öfter.

Wann enthüllt Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele?

In diesen Fällen hatte sich Sony dazu entschlossen, die Ankündigung auf den ersten Mittwoch des neuen Monats zu verlegen und die Spiele planmäßig am ersten Dienstag des Monats zu veröffentlichen. Anders erklärt sich Sonys Timing damit, dass die Ankündigung nicht am letzten Mittwoch des Monats stattfindet, sondern stets am letzten Mittwoch vor dem ersten Dienstag eines neuen Monats. Das wäre im kommenden Fall der 01. Mai und 07. Mai 2024, womit die Spiele deutlich später als gewohnt verfügbar sind. Gleichzeitig ist das aktuelle Line-Up vom April dafür länger als üblich verfügbar.

Sicherlich könnte Sony überraschend auch komplett anders agieren oder eine Ausnahme machen, aber wie erwähnt, dieses Szenario gab es schon des Öfteren und wurde dann genau so gehandhabt. Wer also den morgigen Mittwoch fest im Blick hatte, kann sich für eine weitere Woche entspannt zurücklehnen.

Was bieten die aktuellen PlayStation Plus-Spiele?

Verzichten muss man trotzdem auf nichts, denn das aktuelle PlayStation Plus Line-Up kann sich mehr wie sehen lassen. Dazu gehören Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer in der Stufe Essential.

Diese PlayStation Plus Spiele sind länger als sonst verfügbar

In der Stufe PlayStation Plus Premium und Extra kommen außerdem noch die Day One-Releases Dave the Diver und Tales of Kenzera: Zau hinzu, das übrigens erst seit heute neu dabei ist. Das spricht ebenfalls dafür, dass es Sony nicht besonders eilig haben wird, um schon wieder neue Spiele bei PlayStation Plus anzukündigen. Das restliche Line-up für April gestaltet sich wie folgt: