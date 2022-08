PlayStation Plus Essential im September – Leak verrät die gratis Spiele

Kurz vor der offiziellen Enthüllung des PlayStation Plus Line-Up im September, wurden die Spiele der Stufe Essential geleakt. Die Bestätigung dazu dürfte am heutigen Nachmittag erfolgen.

Mit dabei sind demnach TOEM für PlayStation 5, sowie Need for Speed Heat und Granblue Fantasy Versus, die einem dauerhaft zur Verfügung stehen, sofern man die Spiele für sich beansprucht und man das Abo nutzt.

Mit TOEM erwartet die Spieler ein Adventure, in dem man sich auf eine Expedition begibt und sein fotografisches Auge nutzen muss, um die Geheimnisse des magischen TOEM aufzudecken. Dafür unterhält man sich mit schrulligen Charakteren, muss deren Probleme lösen, indem man tolle Fotos schießt, und sich so seinen Weg durch eine entspannende Landschaft bahnen.

Granblue Fantasy Versus stammt von den legendären Kampfspiel-Entwickler bei ARC SYSTEM WORKS und dem Team von Cygames. Der Titel schickt die beliebtesten Figuren der Erfolgs-IP in den Ring und verleiht jedem von ihnen einen einzigartigen und doch intuitiv erlernbaren Kampfstil. Dazu erwartet einen ein eigens entwickelter Rollenspielmodus, der einen völlig neuen Handlungsstrang aus der Welt von Granblue erzählt, untermalt durch wunderschön gerenderte Zwischensequenzen.

Need for Speed Heat ist wie immer selbsterklärend. Gib tagsüber Gas und geh nachts aufs Ganze – in steht einem ein packendes Racing-Erlebnis bevor, in dem man es mit skrupellosen Cops aufnimmt, während man sich seinen Weg in die Streetracing-Elite bahnt.

Die offizielle Vorstellung des Line-Up wird wie gewohnt am späten Nachmittag erwartet, mit einer Verfügbarkeit am kommenden Dienstag. Bis dahin steht das August Line-Up zum Download bereit, inkl. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4), Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4) und Little Nightmares (PS4).

Nach wie vor verfügbar ist die PlayStation Plus Trial für neue User. Damit lassen sich alle Vorteile des Service zunächst ausprobieren und der Katalog an neuen Spielen erkunden. Das Angebot richtet sich wie üblich an alle, die derzeit kein aktives Abo haben, auch wenn das für User der Stufe Essential jetzt etwas suboptimal ist.