PlayStation Plus Extra & Premium – Erste Spiele verschwinden bald schon wieder

Das neue Abomodell von PlayStation Plus in den Stufen Premium und Extra gewährt bekanntermaßen den Zugriff auf unzählige Spiele, wenn auch nur zeitlich begrenzt. Wer davon profitieren möchte, muss sich mitunter etwas beeilen.

Erste Titel, die gerade erst über das neue PlayStation Plus Premium / Extra verfügbar sind, verschwinden in den nächsten Tagen schon wieder, wie ein Blick in den PlayStation Store verrät. Dann hatte man gerade einmal zwei Wochen Zeit, um diese innerhalb des Service zu nutzen.

Erstes Spiel fliegt nächste Woche raus

Das betrifft aktuell Shadow Warrior 3, das nur noch bis zum 05. Juli bei PlayStation Plus verfügbar ist, sowie Syberia, das am 19. Juli aus dem Programm genommen wird. Weitere Titel, die im August das Line-Up verlassen, sind WRC 10 und NBA 2K22, sowie im September und Oktober die Red Dead Redemption-Spiele.

PlayStation Plus

Sony hatte bereits darauf hingewiesen, dass nicht alle Spiele dauerhaft in der Stufe Extra und Premium verfügbar sein werden und das Angebot von Zeit zu Zeit wechselt. Im Fall von Shadow Warrior 3 ist das natürlich etwas ärgerlich, da man gerade einmal zwei Wochen Zeit hatte, um es zu nutzen. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Titel von Flying Wild Hog schon seit März im PlayStation Now Line-Up vertreten war und das Ablaufdatum einfach übernommen wurde.

Wer zukünftig keine Titel in dem Abodienst verpassen möchte, für den hat Sony eine eigene Kategorie im PlayStation Store eingerichtet, die sich „Letzte Chance zum Spielen“ nennt. Darin findet man all die Titel, die das Line-Up in Kürze verlassen werden. Optional ist das Ablaufdatum auch regulär unter jedem Titel vermerkt, das aktuell bei PlayStation Plus dabei ist.

Anders verhält es sich mit den Spielen der Stufe Essential, die solange genutzt werden können, wie man ein aktives Abo zu laufen und diese zuvor für sich beansprucht hat. Bei PlayStation Plus im Juli sind das zum Beispiel Arcadegeddon, Crash Bandicoot 4: It’s About Time und The Dark Pictures: Man of Medan. Call of Duty Spieler haben aktuell zudem den Zugriff auf ein Combat Pack, das in Vanguard und Warzone genutzt werden kann.