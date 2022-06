PlayStation Plus Spiele im neuen Abo gehören einem nicht mehr für immer

Anders als beim bisherigen PlayStation Plus haben die Spiele im neuen Abomodell eine gewisses Verfallsdatum. Damit fällt ein weiteres Totschlagargument weg, das immer gerne gegen den Game Pass der Xbox angeführt wird.

Wie Sony im aktuellen und aktualisierten FAQ bestätigt, kann man den Spiele-Katalog der Stufe Extra oder Premium nur solange nutzen, wie die Spiele dort verfügbar sind. Verlässt der ein oder andere Titel das PlayStation Plus Line-Up, ist dieser für immer weg und kann nicht mehr genutzt werden, auch wenn man diesen zuvor für sich beansprucht hat. Sony vergleicht dies mit der Handhabung bei PlayStation Now zuvor.

„Ähnlich wie bei PlayStation Now können sie, wenn die Inhalte nicht mehr auf PlayStation Plus angeboten werden, nicht auf die Titel zugreifen, wenn sie den Service verlassen. Wenn der Titel im PlayStation Store verfügbar ist und du dich entscheidest, ihn zu kaufen, kannst du wieder auf deine gespeicherten Daten zugreifen – stelle nur sicher, dass du deine gespeicherten Daten nicht löschst.“ PlayStation Blog

Anders verhält es sich mit den Titeln, die Sony monatlich bei PlayStation Plus Essential anbietet, also dem früheren PlayStation Plus. Diese können zu jeder Zeit heruntergeladen werden, sofern man diese für sich beansprucht und ein aktives Abo zu laufen hat. Darin unterscheidet sich PlayStation Plus nach wie vor vom Game Pass.

PlayStation Plus Card

Neue PlayStation Cards

Im gleichen Zug hat Sony die neuen PlayStation Plus Cards vorgestellt, die nun auf die neuen Tier-Stufen zugeschnitten sind. Diese sind in einem Volumen von bis zu 120 EUR erhältlich und können somit direkt auf die Stufen Extra oder Premium angewendet werden.

Optional kann man weiterhin die digitalen Guthaben-Karten erwerben und darüber PlayStation Plus im PlayStation Store erwerben.

Das neue PlayStation Plus ist seit Donnerstag auch hier in Europa verfügbar. Der Service umfasst über 700 Spiele über alle PlayStation Generationen hinweg, sowie einige Titel aus dem Ubisoft Plus Line-Up.