PlayStation Plus Fest der Spiele mit gratis Multiplayer, Rabatten & mehr

Sony startet das PlayStation Plus Fest der Spiele, zu dem verschiedene Aktionen rund um den Premium-Service geplant sind. Neben einem kostenloses Multiplayer-Wochenende kann man sich auf diverse Free Trials und Rabatte freuen.

Das kostenlose Multiplayer-Wochenende ist am 18. und 19. Februar verfügbar, die Gelegenheit, um Blockbuster wie Call of Duty, Forntite oder Apex Legends ohne das Abo spielen zu können.

Parallel dazu kann man an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen, darunter dem Verdienen digitaler Sammlerstücke bei Turnieren bis hin zu exklusiven doppelten Rabatten auf beliebte Spiele im PlayStation Store.

PlayStation Plus Fest der Spiele

PlayStation Stars-Kampagne

Zudem rückt Sony die PlayStation Stars-Kampagne noch einmal in den Mittelpunkt, bei dem man sich im Rahmen der Aktion einzigartige digitale Sammlerstücke verdienen kann. Dazu gehört zum Beispiel das Sammlerstück mit dem Titel “Festival of Play Partyzubehör”. Dies ergänzt um das Sammlerstück “Ein Geschenk aus der Vergangenheit”, welches man sich in Horizon Forbidden West verdienen kann.

Das Action-RPG wird schließlich als Teil von PlayStation Plus in diesen Februar verfügbar sein, plus diverser weiterer Spiele, die man heute für die Stufe Extra und Premium angekündigt hat.

Schließlich gibt es bis zum 24. Februar zahlreiche Doppelt Rabatte im PlayStation Store, womit sich das Vorbeischauen definitiv lohnt. Weitere Details zum PlayStation Plus Fest der Spiele gibt es unter diesem Link.