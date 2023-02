Star Wars Jedi: Survivor – Die Gen’Dai als gefährlichste Rasse enthüllt

Bereits im Debüt-Trailer von Star Wars Jedi: Survivor wurde eine „neue“ Rasse im Star Wars-Universum angedeutet, die man jetzt offiziell vorstellt – die Gen’Dai, die zumindest im kommenden Adventure ihr Debüt feiern.

Die Gen’Dai fanden bereits hier und da im Star Wars-Universum eine Erwähnung. Einer der gefährlichsten Gegenspieler von ihnen in Star Wars Jedi: Survivor wird Rayvis sein, den Cinematic Director Dori Arazi und Lead Writer Danny Homan in einem Special von IGN näher vorstellen.

Die Gen’Dai sind intergalaktische Nomaden, die nur schwer zu töten sind und bereits seit Tausende von Jahren in der Galaxis leben. Ihr ursprünglicher Planet wurde vor Jahren verwüstet und zerstört, weshalb sie nun weitestgehend als Kopfgeldjäger und ohne Heimat unterwegs sind.

„Was die Gen’dai zumindest meiner Meinung nach so interessant macht, ist, dass sie in ihrer eigenen Vorstellung und ihrer eigenen Welt sehr ritterlich sind“, sagt Arazi. „Sie haben einen Kodex, an den sie sich halten. Es bindet sie an einen bestimmten Ehrenkodex für ihr Verhalten. Es bindet sie auch an ihre Geschichte und die Überreste ihres Volkes. Rayvis ist also nicht nur dieser „schroffe Grunt #7“, der eine Armee ausschalten kann. Er hat eine lange Vergangenheit. Er hat viel Geschichte gesehen. Er könnte tausend Jahre alt werden. Er hat den Aufstieg und Fall von Imperien gesehen, er hat den Aufstieg und Fall der Jedi gesehen, er hat den Aufstieg des eigentlichen Imperiums selbst gesehen. Er hat also viel tragische Geschichte und viel Tiefe, die wir zu erforschen versuchen.“

