PlayStation Plus – High-Caliber Games haben Priorität

Heute startet das neue PlayStation Plus in Asien, mit dem man in erster Linie das PlayStation Now Angebot an Bord holt. Während dies hauptsächlich für Classic Titel spricht, liegt die Priorität für Sony noch woanders.

Darauf geht Veronica Rogers – SVP Global Sales and Business Operations bei Sony, ein, die zukünftig verstärkt High-Caliber Spiele bei PlayStation Plus veröffentlichen wollen. Den Anfang machen zunächst Titel wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 oder Returnal, denen weitere folgen.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt es dazu:

„Dies ist eine aufregende Zeit für uns, da wir damit beginnen, PlayStation-Spielern weltweit unseren großartigen Spielekatalog zur Verfügung zu stellen. Hochkarätige Spiele in den Service zu stellen, ist unsere Priorität, und wir freuen uns, mit einigen der berühmtesten Titel zu starten, darunter Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 und Returnal für Extra und Premium/ Deluxe-User.“ Sony

Back-Katalog ergänzt Premium-Spiele

Was den Back-Katalog betrifft, kann man sich auf einige Klassiker-Highlights freuen, wie es weiter heißt:

„Wir haben auch beliebte Klassiker wie Ape Escape, Super Stardust Portable, Siphon Filter und Tekken 2 und viele mehr – diese legendären Spiele werden fantastisch aussehen, wenn man sie auf PS5 und PS4 spielt. Unser Spielekatalog wird im Laufe der Zeit mit aufregenderen Titeln aktualisiert, und ich kann es kaum erwarten, dass alle dies erleben.“ Sony

Im März verkündete man zudem schon über 200 Partner, die am neuen PlayStation Plus teilnehmen, darunter auch Ubisoft, die mit ihrem Abo Ubisoft+ ebenfalls vertreten sind.

„Wir haben große Publisher, wir haben kleine Indie-Publisher. Wir haben über 200 Partner, die mit uns zusammenarbeiten, um ihre Inhalte in PlayStation Plus zu integrieren, also wird das Line-Up wirklich stark sein.“ Sony

In Europa startet das neue PlayStation Plus am 23. Juni 2022, wobei alle aktiven PlayStation Now User direkt zu PlayStation Plus Premium hochgestuft werden.