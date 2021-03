PlayStation Plus im April – Womöglich zweiter Titel geleakt

Das PlayStation Plus Line-Up für den kommenden April ist in Teilen ja schon lange bekannt, mit dem sich PlayStation Plus User auf Oddworld Soulsstorm für PS5 freuen können. Die anderen Spiele für PS4 & Co. werden allerdings erst noch enthüllt, wobei ein potenzieller Leak dem Ganzen wieder zuvor kommt.

Dieser macht aktuell in Japan die Runde und deutet auf Civilization VI hin, das dort bereits als PlayStation Plus Titel im PS5 UI markiert wurde und von einigen Usern wohl auch nicht mehr gekauft werden kann. Das sind durchaus Indizien dafür, dass ein PlayStation Plus Release bevor steht.

Der Zeitpunk käme ganz passend, da aktuell noch die DLC-Serie von Civilization VI rund um verschiedene Themen läuft. Um hier noch ein paar User mitzunehmen, wäre ein kostenloser Release des Hauptspiels durchaus hilfreich. Dagegen spricht lediglich, dass der Leak bisher nicht bestätigt werden konnte oder das Line-Up in Japan in Teilen auch von der westlichen Welt abweicht.

Insofern muss man sich noch etwas gedulden, bis Sony das Line-Up offiziell vorstellt. Das wird wohl am kommenden Mittwoch der Fall sein.

Vage Gerüchte für die kommenden Monate

Damit nicht genug, kursieren bereits potenzielle Titel für die kommenden Monate im Netz, wobei dies wohl eher Fanwünsche sind. So werden hier unter anderem Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Injustice 2, Cuphead, Dreams, GTA Online für PS5 und Ratchet and Clank : Into the Nexus vermutet.

Das sind wie erwähnt jedoch mehr Spekulationen als Fakten, die sich, wenn überhaupt nur in Teilen bewahrheiten dürften. So gibt es im Fall von GTA Online bisher keinerlei Anzeichen, dass Rockstar hier einen Stand-Alone Release plant. Cuphead wäre durch aus eine Option, ebenso Dreams, das eher nur noch ein Community-Ding anstatt der große Hit ist.

Bis dahin dahin kann man sich mit den aktuellen PlayStation Plus Spielen vergnügen, darunter Final Fantasy VII Remake, Maquette und nur noch in diesem März Destruction All Stars!