PlayStation Plus Premium hat 4 neue Game Trials

Bei PlayStation Plus sind ab sofort 4 neue Game Trials verfügbar, die User mit PlayStation Plus Premium ausprobieren können. Darunter befindet sich ein brandneuer Titel.

Ebenfalls verfügbar ist ab sofort der EA Originals Titel Tales of Kenzera: Zau. Darin treten Spieler eine emotionale Reise im Metroidvania-Stil an, die von der afrikanischen Bantu-Kultur inspiriert ist. In der Rolle des trauernden Helden Zau, der seinen geliebten Vater aus den Fängen des Todes befreien will, kämpft sich Zau durch mystische 2.5D-Welten, um die kosmischen Kräfte der Sonnen- und Mondmaske zu nutzen.

Tales of Kenzera: Zau kann derzeit komplett kostenlos bei PlayStation Plus Extra / Premium gespielt werden.

Exoprimal Trial kostenlos spielen

Capcom hat Exoprimal als 30-minütige Trial-Version hinzugefügt. Hier ist gerade eine brandneue Season und die Mega Man Collaboration gestartet. Insgesamt 30 Minuten können Spieler Exoprimal ausprobieren, das im Jahr 2040 spielt und Piloten mit futuristischer Exosuit-Technologie in von der KI entwickelten Kriegsspielen gegen die wildesten Kreaturen der Geschichte antreten – die Dinosaurier.

Die aktuelle Season umfasst außerdem neue, zeitlich begrenzte Events, eine neue Rabbit-Kampagne und eine Double EXP-Kampagne, um Boni zu verdienen. Mit Dreamchievers können sich Spieler zudem auf einen echten Kampf mit den Neo Triceratops in einer bevorstehenden Savage Gauntlet-Prüfung freuen.

Trek to Yomi Trial-Version

Trek to Yomi ist nicht weniger interessante, das die Spieler eine bezaubernde Geschichte über Romantik, Pflicht und Tod erleben lässt, während der einsame Schwertkämpfer Hiroki versucht, ein Gelübde gegenüber seinem sterbenden Meister einzuhalten und die Menschen, die er liebt, zu beschützen.

Trek to Yomi ist eine Liebeserklärung an das klassische japanische Kino und verbindet prächtige monochrome Bilder mit klassischen 2D-Kämpfen und sanftem Rätsellösen, um ein reichhaltiges, atmosphärisches Abenteuer zu schaffen. Einige Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review.

Shadow Warrior 3 Trial

Wer blutigen Spaß sucht, wird mit Shadow Warrior 3 fündig, das inzwischen als Definitive Edition verfügbar ist und eine Stunde kostenlos gespielt werden kann.

Damit wurde Shadow Warrior 3 neu abgemischt, neu aufgelegt und neu belebt, einschließlich 4K-Auflösung für das volle Kinoerlebnis oder weiche 60-fps, um die energiegeladenen Kämpfe des Spiels zum Leben zu erwecken.

Gris Game Trial

Die vierte neue Trial ist Gris, das seit Dezember für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich ist und eine Stunde lang ausprobiert werden kann.

Gris ist eine beruhigende und eindrucksvolle Erfahrung, frei von Gefahr, Frustration oder Tod. Genau das Gegenteil von Shadow Warrior 3. Die Spieler erkunden eine sorgfältig gestaltete Welt, die durch feine Kunst, detaillierte Animationen und eine elegante Originalmusik zum Leben erweckt wird. Im Laufe des Spiels werden sich leichte Rätsel, Jump’n’Run-Sequenzen und optionale Herausforderungen offenbaren, je mehr von Gris‘ Welt zugänglich wird.

Das reguläre PlayStation Plus Line-up fällt heute wohl aus, da der übliche Release-Tag im Mai diesmal recht ungünstig fällt, wie hier erklärt.