PlayStation Plus & PS Now – Jahresabo aktuell mit 15 EUR Store Credits

Wer aktuell auf den PlayStation Plus Zug mit aufspringen möchte, findet derzeit im PlayStation Store ein spannendes Angebot.

Alle Nicht-PlayStation Plus User erhalten hier zusätzlich einen PlayStation Store Credit in Höhe von 15 EUR, womit man rechnerisch auf 44.99 EUR für das Jahresabo kommt. Das Angebot endet am 23. März um 11 Uhr. Alle die über ein aktives PlayStation Plus Abo verfügen, gehen leider leer aus.

PlayStation Plus bietet jeden Monat kostenlose Spiele, die sich seit dem Start erheblich verbessert haben. In diesem März sind unter anderem Remnant: From the Ashes, Farpoint für PlayStation VR, sowie Maquette und Destruction AllStars für PS5 mit dabei. Für den kommenden April wurde außerdem schon Oddworld: Soulstorm bestätigt.

PlayStation Now

Das Store Guthaben gibt es ebenfalls für PlayStation Now, sofern man sich hier für ein Jahresabo entscheidet. Diese können dann frei eingesetzt werden.

Für User in Österreich gilt aktuell ein Rabatt von 25 Prozent auf das Jahres, womit dieses nur 44.99 EUR kostet. In der Schweiz gibt es ebenfalls ein Guthaben in Höhe von 18 CHF.

Angebote für Deutschland

: Beim Kauf einer PS Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate erhalten Spieler ein PlayStation Store-Guthaben in Höhe von 15 € PlayStation Now: Beim Kauf eines PS Now-Abonnements für 12 Monate erhalten Spieler ein PlayStation Store-Guthaben in Höhe von 15 €

Angebote für Österreich

: Die PS Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate ist im Angebot für 44,99 € verfügbar (25% Rabatt) PlayStation Now: Das PS Now-Abonnement ist für 12 Monate im Angebot für 44,99 € verfügbar (25% Rabatt)

Angebote für Schweiz