PlayStation Plus – User kritisieren Irreführung des Angebots durch fehlende Classics

Sony hat am gestrigen Mittwoch das neue PlayStation Plus Line-Up für November 2023 in der Stufe Extra und Premium vorgestellt. Umgehend folgt wieder Kritik daran, dass man das Versprechen in der teuersten Stufe Premium nicht erfüllt.

Diese soll eigentlich Classic Games der PS3, PSP und PSone Ära umfassen, jedoch ist der Nachschub hier mehr als dürftig. Unter anderem hatte man längst Dino Crisis, Soulcalibur: Broken Destiny, Ridge Racer 2 oder Syphon Filter 3 erwartet, auf die es hier und da Hinweise gab. Verfügbar sind die Spiele bis heute nicht, auch nicht in diesem November.

Lediglich zahlreiche Ratchet & Clank-Spiele der PS3-Generation fügt man PlayStation Plus hinzu, aber auch nur, weil man dort gerade ein Jubiläum feiert.

PlayStation Plus November 2023

PlayStation Plus Premium ist unzureichend

Der Vorwurf: Sony bewirbt mit PlayStation Plus ein Angebot, das es so nicht gibt oder nur unzureichend erfüllt wird. Auf Reddit & Co. gibt es massig Beiträge, in denen man sich darüber beschwert. Unter anderem schreiben User:

Die Kritik an der Premium-Stufe gibt es im Grunde seit dem Re-Launch von PlayStation Plus früher in diesem Jahr. Hinzu kommt die teils willkürliche Zuteile der Spiele in den Stufen, die völliges Chaos verursacht und nicht nachvollziehbar ist, als würde Sony selbst nicht verstehen, was die einzelnen Stufen ausmachen.

Dass die User von dem neuen Stufen-Modell sichtbar enttäuscht sind, zeigte sich zuletzt an den Abozahlen, die mit 2 Millionen Usern weniger deutlich zurückgegangen sind.