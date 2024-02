PlayStation Portal: Sony nennt endlich die Zielgruppe des Handhelds

Was zunächst danach klingt, als müsste der Mond erst im richtigen Winkel zur Sonne stehen, damit PlayStation Portal einen wirklichen Sinn bekommt, wird als häufigster Anwendungsgrund das Familienleben genannt. Wenn der Big Screen also besetzt ist, kann man im eigenen Netzwerk noch immer seine PS5 genießen. Alles darüber hinaus ist stark von der Netzwerkqualität abhängig, wobei dies in unserem Test zu PlayStation Portal und innerhalb desselben Flat-Komplexes bereits scheiterte.

Darüber sprach Hiromi Wakai, SIE VP of Production Management, im Interview mit Game File , der darin in erster Linie auf die knappe Verfügbarkeit von PlayStation Portal einging. Die Produktionseinheiten wurden demnach wohl absichtlich knapp kalkuliert, da die potenzielle Zielgruppe als „sehr speziell“ angesehen und die Absatzzahlen als gering eingestuft wurden.

Seit der Ankündigung von PlayStation Portal vor rund 6 Monaten rätselt man über den Sinn eines Handhelds, der in seiner Funktion doch ziemlich eingeschränkt ist und selbst dann nur unter optimalen Bedingungen funktioniert. Für wen wurde PlayStation Portal also gemacht, als es die Designphase durchlaufen hat? Irgendwann wird diese Frage ja mal aufgekommen sein, um PlayStation Portal sinnvoll vermarkten zu können.

