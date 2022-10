PlayStation Stars – Rewards werden auf bestehende Vorbestellungen angerechnet

In diesen Tagen ist das neue PlayStation Stars Programm von Sony gestartet, mit dem besonders engagierte PlayStation User belohnt werden.

Hierzulande startet PlayStation Stars am 13. Oktober und wird auch diejenigen belohnen, die bereits Vorbestellungen im PlayStation Store getätigt haben, einschließlich zu God of War Ragnarök und Call of Duty: Modern Warfare 2. Darauf weist Sony in einer In-Game Message hin, so dass es nicht notwendig sein wird, die Spiele zu stornieren und neu vorzubestellen.

Zudem kündigte man für Call of Duty: Modern Warfare 2 eine Special-Kampagne in der Woche nach dem Release an, in der man sich zusätzliche Punkte verdienen kann, um damit sein PlayStation Stars Level zu steigern. Die Kampagne startet ab dem 28. Oktober, dem offiziellen Release-Termin.

PlayStation Stars

Wie funktioniert PlayStation Stars?

Bei einer Monthly Check-In-Kampagne müssen Spieler einfach nur ein beliebiges Spiel spielen, um eine Prämie zu erhalten. Bei anderen Kampagnen werdet sie aufgefordert, bestimmte Trophäen zu verdienen oder sogar zu den ersten Spielern zu gehören, die bei einem Blockbuster-Titel in ihrem Land/ihrer Region eine Platin-Trophäe ergattern.

Als Belohnung winken unter anderem Rabatte auf Käufe im PlayStation Store, digitale Sammel-Items in der PlayStation App oder ein bevorzugter Support bei PlayStation, der in Japan bereits für Wirbel sorgte. Hier steht der Verdacht im Raum, dass man sich Vorteil erkaufen kann, auch wenn der PlayStation Support jetzt keine Anlaufstelle ist, die man täglich aufsucht. User kritisieren diesen Schritt dennoch, der eine unnötige 2-Klassen Community fördert.

Sony kündigte aber an, dass man das PlayStation Stars stetig ausbauen wird, so dass man abwarten muss, ob es sich letztendlich etabliert oder nicht. Der letzte Versuch dieser Art wurde von den Usern ignoriert und wurde letztendlich wieder eingestellt.