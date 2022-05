PlayStation VR2 – Bereitet Sony einen größeren Showcase vor?

Während sich die Branche derzeit auf die übliche E3-Zeit mit alternativen Events wie dem Summer Game Fest vorbereitet, ist erneut unklar, was Sony in Bezug auf eigene Ankündigungen vor hat.

Sich einfach wieder zurücklehnen, wie in den letzten Jahren, wird zunehmend kritisch betrachtet, erst recht vor dem Hintergrund, dass Microsoft einen großen Showcase zusammen mit Bethesda in der Pipeline hat, mit denen man garantiert eine enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

PlayStation VR 2 Showcase geplant?

Glaubt man nun aktuellen Gerüchten, bereiten die Japaner ein spezielles Event für PlayStation VR2 vor, mit dem man in der Tat gut punkten könnte. Die Fakten zur Hardware an sich liegen auf dem Tisch, so dass es nun mit entsprechenden Spielen zu überzeugen gilt. Und dafür wäre ein eigener Showcase mehr als willkommen.

Dieser könnte laut dem Journalisten Jeff Grubb kurz vor der Ankündigung stehen, wie er in der aktuellen Ausgabe von GrubbSnax andeutet. Wie üblich bleibt man dabei ziemlich vage und möchte für nichts garantieren, laut seinen Infos habe Sony aber etwas „substanzielles“ in Bezug auf PlayStation VR2 in der Hinterhand, zu dem man schon bald mehr hören wird.

Zuletzt war aus Industriekreisen zu hören, dass der Launch von PlayStation VR2 für Anfang 2023 geplant ist, da man mit dem Termin die anhaltende Chipkrise ein wenig umgehen möchte. Das Weihnachtsgeschäft soll diesmal der PS5 gehören, hieß es, damit die aktuelle Generation ab dem nächsten Jahr auch richtig durchstarten kann.

Das macht insofern Sinn, da ohne eine PS5 auch PlayStation VR2 ziemlich nutzlos ist. Zudem haben die Entwickler so mehr Zeit, um ein ansprechendes Line-Up für das Headset auf die Beine zu stellen, damit es am Ende nicht wieder da endet, wie das original PlayStation VR – bei vielen in der Ecke einstaubend.