PlayStation VR2 wird ab dem 23. Februar 2023 für 599 EUR verfügbar sein. Die Vorbestellungen dazu sind in Kürze via Einladung von Sony möglich.

„Seit dem ersten Start im Dezember 2021 hat unser Team die Welt von After the Fall weiter ausgebaut, deren Inhalt sich seitdem mehr als verdoppelt hat. Das wird euch freuen All diese blutigen Koop-Güte sind kostenlos für jeden, der das Spiel für PS VR2 kauft.“

Das zeigt sich insbesondere an After the Fall, wo die Beschreibung nicht ganz eindeutig ist. Darin ist zu lesen:

Wer diese bereits für sich beansprucht hat, kann sich über ein kostenloses Upgrade auf die PSVR 2-Version freuen. Das betrifft aktuell Pistol Whip VR von Thunderful und Zenith: The Last City von Ramen VR. Beide Spiele sind seit einigen Monaten für PSVR erhältlich und werden auf das neue Headset portiert, einschließlich neuer Features.

