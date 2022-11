The Dark Pictures, Crossfire: Sierra Squad, Jurassic World & mehr für PSVR 2 angekündigt

Neben der Launch-Ankündigung von PlayStation VR2 im Februar 2023 hat Sony heute auch ein paar neue Spiele für ihr neues Headset vorgestellt, darunter spannende Franchises wie The Dark Pictures, Jurassic World und brandneue IPs.

Supermassive Games arbeitet mit The Dark Pictures: Switchback VR an einem weiteren Rollercoaster-Shooter, vergleichbar mit Until Dawn damals. Darin nimmt man die Spieler mit auf eine multisensorische Reise, wo sie das furchteinflößende Geisterschiff und seine verzerrten Erscheinungen überleben, sich im Neuengland des 17 jenseitige Vampire, die unter der Wüste gefangen sind.

Schließlich muss man dem schrecklichen World’s Fair Hotel mit einem sadistischen Serienmörder entfliehen, der nach Blut sucht, und entdeckt, wie diese Geschichte die Welten auf einer unheimlichen Achterbahnfahrt aus der Hölle verbindet.

Crossfire: Sierra Squad

Entwickler Smilegate arbeitet an Crossfire: Sierra Squad, ein First-Person-Shooter mit innovativen VR-Mechaniken. Als Anführer eines Elite-Einsatzteams mitten in einem Krieg kämpft man um eine streng geheime biochemische Waffe, die kürzlich entdeckt wurde. Wer ist für diese Waffe verantwortlich und aus welchem Grund? Vor einem liegt ein erbitterter Widerstand von allen Seiten, während man gegen eine Vielzahl listiger Feinde und eine unerbittliche Suche nach der Wahrheit sucht.

Jurassic World Aftermath Collection

Coatsink bringt die Jurassic World Aftermath Collection zu PlayStation VR2. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Version des beliebten Survival-Abenteuerspiels. Zwischen Jurassic World und Jurassic World: Fallen Kingdom angesiedelt, landen Spieler auf der bekannten Isla Nublar und finden sich in einer verlassenen Forschungseinrichtung wieder.

Neben dem original wie Jeff Goldblum setzt man bei der Collecttion auf Features wie 4K bei 90fps, 3D Audio und Rumble-Features über die eingebauten Motoren.

After The Fall

After The Fall ist ebenfalls ein KooP-Shooter, der in einer post-apokalyptischen Version von Los Angeles spielt. Hier verbündet man sich mit drei anderen Spieler oder kämpft aalleine mit den Horden von Mutanten oder hoch aufragenden Bossen.

Der Titel setzt ebenfalls auf die Features von PS VR2-Features und kombiniert diese mit dem charakteristischen Gunplay von After the Fall. Durch die Haptik in euren ganzen Händen fühlt man jedes Feedback, während jede Waffe jetzt ihr echtes Gegenstück im Abzugsgewicht nachahmt, indem man die dynamische Verwendung von adaptiven Auslösern verwendet.

Zu den weiteren Titeln, die heute vorgestellt wurden, zählen The Light Brigade, Cities VR – Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City oder Tentacular.

Die einzelnen Vorstellungen, Trailer und mehr dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.