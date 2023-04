PlayStation VR2 Preissenkung auf 499 EUR & jetzt überall erhältlich

Etwas längerfristig sieht man die Optimierung des Spieleangebots. Die bereitere Verfügbarkeit von PlayStation VR2 wird zwangsläufig auch das Interesse der Entwickler daran erhöhen und es wird viel mehr qualitativ hochwertigere Erfahrungen geben. Zudem habe man das interne Quality-Department angewiesen, die Spiele besser auf ihren Zustand vor dem Release zu prüfen. Jüngste Releases wie The Dark Pictures: Switchback VR haben gezeigt , dass ein guter Name noch kein einwandfreies Spiel ausmacht. Man muss die Konsole auch schon mal einschalten und wenigstens einen Blick darauf werfen.

„Ja, es war ein Fehler, eine so große Markteinführung über den Direktvertrieb abwickeln zu wollen“, ergänzt ein Sprecher von Sony. „Uns fehlte da einfach die Erfahrung oder wir waren zu ehrgeizig und sind an unseren eigenen Zielen gescheitert. Mit den neuen Maßnahmen sind wir uns aber sicher: An der PS VR2 kommt keiner mehr vorbei. Man muss nur vor die Tür gehen“.

„Wir haben zahlreiche Tests und Reviews zu Horizon: Call of the Mountain gesehen und gelesen. Offenbar ist man sich da draußen einig, dass das Spiel nur eine Tech-Demo repräsentiert, die wir früher kostenlos dazu gegeben hätten. Daher haben wir hier bei SIE beschlossen, genau das zu tun. Die 99 Cent Aufpreis sollen unseren User aber das Gefühl geben, dass sie hier tatsächlich etwas von Wert dazu bekommen.“

Nachdem Marktforschungsunternehmen in dieser Woche ausgeplaudert haben , dass es mit PlayStation VR2 doch nicht so toll läuft, und man Sony damit die frohe Botschaft vorweg genommen hat, sahen sich die Japaner gezwungen zu reagieren. Nicht mal 300.000 PS VR2 Headsets konnte man bis heute verkaufen, was heißt, dass die Lager weiterhin bis zum Rand gefüllt sind. Schließlich wollte man 2 Millionen VR-Headsets binnen weniger Wochen absetzen.

Was für eine Überraschung! Die PlayStation VR2 wird im Preis gesenkt und ist nun an jeder Ecke zu haben. Sony startet eine neue Marketingkampagne, um dem neuen Headset auf die Sprünge zu helfen.

