Prince of Persia: The Sands of Time Remake ebenfalls nicht auf der E3 vertreten

Mit Prince of Persia: The Sands of Time Remake ist ein weiterer Titel in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten, wie Publisher Ubisoft vorab bestätigt.

Zwar ist auch dieses Remake schon länger angekündigt, erntete aber gleich so viel Kritik, dass Ubisoft das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben hat.

In einem aktuellen Status heißt es daher heute:

„Hallo Prince of Persia-Fans! Ubisoft Forward steht vor der Tür und wir wollten diese Zeit nutzen, um uns für eure voll Unterstützung zu bedanken, die ihr uns im vergangenen Jahr gezeigt habt. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, wird Prince of Persia: The Sands of Time Remake nicht bei Ubisoft Forward vertreten sein. Wir machen große Fortschritte für den Release unseres Spiels im nächsten Jahr, aber wir sind noch nicht bereit, um neue Informationen zu teilem. Wir werden ein Update teilen, sobald wir bereit sind. Bis dahin möchten wir uns für eure kontinuierliche Unterstützung bedanken, sowie für eure Geduld mit uns auf dieser Reise. Das Entwicklerteam“

Kritisiert wurde zuletzt vor allem der Grafikstil, der alles andere als zeitgemäß erscheint und einem Remake wie diesem nicht gerecht wird.

Aktuell plant man mit einem Release des Prince of Persia: The Sands of Time Remake im kommenden Jahr.