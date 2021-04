Protocol – Komödiantisches Action-Adventure mit Aliens kommt auf die PS4

Samustai und Fair Games Studio bringen ihr komödiantisches Action-Adventure Protocol noch in diesem April auf die PS4 und Xbox One.

Protocol strotzt nur so vor schwarzem Humor und Außerirdischen, während man herausfinden wird, wie es ist, sich im geheimen Regierungsprogramm „Protocol“ freiwillig zu melden. Jeder Fehler oder jede falsche Handlung dabei wird euch eliminieren. So gilt es herauszufinden, was sich hinter dem Vorhang befindet, oder folgt ihr blind den Anweisungen?

Protocol spielt höchstwahrscheinlich in naher Zukunft. Ihr seid ein flippiger Soldat, der sich für die Implementierung des Protokollprogramms anmeldet. In einer Lande-Box verpackt und irgendwo am Polarkreis, nicht weit vom Terminus-Forschungskomplex entfernt, abgesetzt, besteht euer Hauptziel darin, den Anweisungen einer mysteriösen KI zu folgen, die euch dazu missbraucht, um im Rahmen des Protokollprogramms den „ersten Kontakt“ herzustellen.

Sobald ihr unterschrieben habt, muss das Protokoll unverzüglich implementiert werden. Danach erwarten euch streng gehütete Geheimnisse, Verschwörungstheorien, Wahnsinn und natürlich Spaß. Einfache und logische Dinge können aufgrund der nachlässigen Entscheidungen des Spielers allerdings auch sehr fatal sein. Vor euch liegen eine Vielzahl von Rätseln – von komplex und verdreht bis intuitiv und offensichtlich unterhaltsam.

Protocol erscheint am 30. April für PS4 und Xbox One.