PS Plus & Game Pass für Publisher zunehmend unattraktiv – Angebote werden bereits abgelehnt

Zudem merkt O’Donnel an, dass es für Devolver und Tiny Build bereits sehr eng wird, nachdem der Unternehmenswert so gesunken ist, da es sie zu einem potenziellen Übernahmekandidaten macht.

Ein weiteres Problem, das Devolver Digital derzeit hat, ist, dass man viele Spielveröffentlichungen auf das Jahr 2024 verschoben hat, was den Wert des Unternehmens in diesem Jahr drastisch sinken ließ. Das möchte man anscheinend im kommenden Jahr alles aufholen und setzt auf einen Top-Release nach dem anderen, bei dem die Veröffentlichung im Rahmen eines Aboservices hinderlich sein könnte.

Im Fall von Devolver Digital und TinyBuild habe man nun schon mehrfach Angebote abgelehnt, ihre Spiele zum Day One oder womöglich danach bei PlayStation Plus oder im Game Pass anzubieten. Die Umsatzchancen schätzt man im freien Markt deutlich höher ein.

