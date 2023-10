PS5 bekommt nützliches Feature für schnellere Updates & Patches

Das bedeutete, dass Spiele, die nicht auf dem Homescreen sind, sich aber in der Spielebibliothek befinden, überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Ob Updates verfügbar sind, konnte man entweder nur durch den Spielstart oder durch das manuelle Update herausfinden, was mitunter etwas lästig war.

In der eigenen Bibliothek befindet sich nun eine neue Option, die sich ‚Check for Update‘ nennt und die alle Spiele auf der PS5 mit einmal überprüft, ob es sich dabei um die neueste Version handelt. Das erspart zumindest das manuelle Prüfen eines jeden einzelnen Titels, was bisher nur automatisch passiert, wenn man ein Spiel startet oder dieses kürzlich verwendet wurde oder es auf dem Homescreen war.

