PS5: Erstes Bundle mit Ratchet & Clank auf dem Weg?

Zwar herrscht weltweit noch immer ein extremer PS5 Mangel, das könnte Sony aber nicht daran hindern, schon bald ein erstes offizielles PS5 Bundle auf den Markt zu werfen.

Dieses wurde jetzt womöglich zusammen Ratchet & Clank: Rift Apart gesichtet, das in dieser Woche erscheint. Das Bundle selbst könnte in den kommenden Wochen folgen und soll laut Händlerdaten 569 EUR kosten, also nur minimal günstiger, als würde man beide Produkte einzeln kaufen.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l'ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l'intérieur du bundle !

Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCp — StationOfPlay (@StationOfPlay) June 7, 2021

Zum Umfang gehört demnach eine PS5 Disc Edition, sowie das Spiel auf Disc an sich, was sicherlich ein interessanter Anreiz zum Kauf wäre.

Offiziell angekündigt wurde ein solches Bundle bislang nicht, was angesichts der aktuellen Liefersituation auch etwas unrealistisch erscheint. Viele warten immerhin noch darauf, überhaupt mal in den Genuss einer PS5 zu kommen, mit oder ohne Spiel.

Zwar gab es in der vergangenen Woche einen gefühlt etwas größeren PS5 Drop, seitdem ist aber wieder Funkstille. Lediglich bei der Xbox Series X scheint sich die Situation etwas zu entspannen, die immer öfter mal wieder vorbestellt werden kann.

Sofern das PS5 Bundle mit Ratchet & Clank tatsächlich existiert, dürfte man schon bald etwas dazu von Sony hören.