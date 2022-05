PS5 fällt im Heimatland Japan hinter Xbox zurück

Die anhaltenden Lieferprobleme der PS5 zeigen sich inzwischen auch in Sonys Heimatland Japan, wo man sich in den aktuellen Charts selbst der Xbox geschlagen geben muss.

Während die Nintendo Switch hier haushoch die Spitze der Hardware-Charts mit 65.322 Einheiten in der vergangenen Woche anführt, sichert sich die Xbox Series X|S den zweiten Platz mit 6.225 verkauften Einheiten. Weit dahinter, mit gerade einmal rund einem Drittel davon, rangiert nun die PS5 mit 2.693 verkauften Konsolen. Und das in einer Region, wo Xbox sonst kaum eine Rolle spielt. Zuletzt war dies vor gut 8 Jahren der Fall, wo Microsoft einen Top Titel veröffentlichte, der die Xbox Verkäufe in Japan nach oben schnellen ließ.

Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, die aber deutlich zeigt, wo aktuell die größten Probleme bestehen. Die Hintergründe sind sicherlich nicht, dass niemand eine PS5 haben möchte, es hakt schlichtweg an der Verfügbarkeit, die in den letzten Monaten stark nachgelassen hat – auch hierzulande. Zwar gab es hin und wieder auch mal größere Drops, bei Weitem aber nicht in den Mengen, dass man einfach in einen Store spazieren und eine PS5 kaufen kann.

Hardware Charts Japan

Verfügbarkeit soll sich 2022 bessern

In den kommenden Monaten erhofft man sich eine Verbesserung der Situation, die Sony auch in ihrem aktuellen Quartalsbericht in Aussicht stellt. So möchte man im laufenden Geschäftsjahr so viele PS5 Konsolen wie nie zuvor ausliefern. Die Rede ist dabei von 19 Millionen Einheiten bis Ende März 2023.

Dabei helfen könnte das neue PS5 Modell CFI-1200, das jetzt in Japan gesichtet wurde und die aktuelle Revision ablösen wird. Vermutet wird, dass hier der neue 6nm Chip zum Einsatz kommt, dessen Nachfrage am Markt weniger groß ist und somit verstärkt in den Konsolen verbaut werden kann. Die Massenproduktion dazu wurde kürzlich gestartet, mit einer umgehenden Verfügbarkeit im Endprodukt.

Wirklich viel verpassen tut man derzeit In Bezug auf Spiele aber auch nicht, da die übliche Sommerpause bevorsteht und die Most Wanted Titel auf der PS5 erst später erscheinen als geplant.