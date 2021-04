PS5 Firmware Update 21.01-03.10.00 erschienen, das steckt drin

Sony hat überraschend ein neues PS5 Firmware Update veröffentlicht, diesmal in der Version 21.01-03.10.00. Was da drin steckt, verraten wir hier.

So scheint es sich bei der neuen PS5 Firmware um ein Korrektur-Update zu handeln, das dem letzten großen Update folgt. Der Changelog spricht jedenfalls nur von der Optimierung der System-Performance.

Changelog 21.01-03.10

Improves System Performance

Mit an Bord sind natürlich sämtliche Features der vorherigen Firmware, inkl. der neuen Möglichkeit, PS5-Spiele auf externe Speicher via USB-Schnittstelle zu übertragen, sowie plattformübergreifendes Share Play zwischen PS5 und PS4.

Ebenso wurde das Game Base-Menü verbessert, um einen noch schnelleren Zugriff auf wichtige Inhalte und Features zu ermöglichen. So kann man jetzt ganz einfach zwischen Partys und Freunden wechseln, um mit bestehenden Partys zu chatten oder zu sehen, was eure Online-Freunde gerade so treiben. Zusätzlich lassen sich Benachrichtigungen für alle eure Partys aktivieren oder deaktivieren.

Das wurde kürzlich hinzugefügt:

Ihr könnt PS5-Spiele auf externen USB-Laufwerken speichern

Share Play-Unterstützung zwischen PS4- und PS5-Konsolen

Anfrage zur Teilnahme an Game Sessions

Verbesserungen an der Game Base

Schnelle Optionen zum Deaktivieren des Spiel-Chats und zum Anpassen der Sprachlautstärke

Spiel-Updates vor dem Herunterladen

Passt eure Spielbibliothek an

Verbesserungen beim Bildschirmzoom

Neue Trophäeneinstellungen und Statistiken

Darüber hinaus konnte einige, nicht offiziell angekündigte Features ausfindig gemacht werden, darunter der optimierte DualSense Support, ein leiseres Disc-Laufwerk, neue Icons und Anzeigen, ein besseres Download-Management, sowie der automatische 120fps Suport, wenn ein Spiel dieses Feature unterstützt.

Die neue PS5 Firmware 21.01-03.10.00 steht ab sofort über das System-Menü oder die offizielle Support-Seite von PlayStation zur Verfügung.