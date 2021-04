PS5 kaufen – Jetzt zeigen sich die Auswirkungen vom Suez-Kanal Stau

Geduldig wartet man auf neue Lieferungen an PS5 und Xbox Konsolen, aber auch die Switch wird zunehmend knapp. Grund ist der Stau vor einigen Wochen im Suez-Kanal, der jetzt seine vollen Auswirkungen zeigt.

Zwar konnte das gigantische Containerschiff in der Zwischenzeit wieder freigelegt werden, was die Weiterfahrt für alle anderen ermöglichte, die Ever Given wird jedoch weiterhin und bis zur Zahlung einer Entschädigung an die ägyptischen Behörden daran gehindert. Ursprünglich sollte die Ever Given am 30. März ihren Bestimmungsort in Rotterdam erreichen.

Inzwischen geht man fest davon aus, dass sich auf dem Containerschiff auch größere Mengen an Konsolen befinden, denn des Festlaufen des Schiffs gleicht sich zunehmend mit der fehlenden Verfügbarkeit der PS5, Xbox Series X und auch immer mehr der Switch-Konsole ab. Auch Zubehör dünnt sich hier und da aus.

Switch Konsole erst im Juni wieder verfügbar

Unklar ist, wann das Schiff weiterfahren darf, aber selbst dann sind noch einige Wochen an zeitlichem Rückstau aufzuholen. Als Beispiel könnte man hier die Switch-Konsole anführen, für die viele Händler erst wieder eine Verfügbarkeit gegen Anfang Juni angeben. Das könnte auch auf die PS5 und Xbox Series X zutreffen, sofern nachfolgende Lieferungen das besagte Schiff nicht schon längst passiert haben und nun vor diesem eintreffen.

Es ist auch nicht nur der Unterhaltungssektor oder Spielkonsolen, auf die man wartet. Auch die Verfügbarkeit von zum Beispiel neuen Heimkinoverstärkern, Routern & Co. laufen langsam auf Grund. Selbst alltägliche Dinge, wie Aktionsware bei Lidl ist davon betroffen, worauf man enttäuschte Kunden seit heute hinweist.

Wie üblich gilt bei der PS5 und Xbox Series X, das immer mal wieder neue Drops zu erwarten sind, zuletzt fielen diese aber eher mickrig aus. Umso umfänglicher dürfte die Verfügbarkeit sein, sobald das Containerschiff endlich mal ankommt – dann auch mit größeren Chancen eine zu erwischen.

