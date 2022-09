PS5 – Offizielles FIFA 23 Bundle & DualSense Controller geleakt

FIFA 23 erscheint offiziell am 28. September, spätestens dann dürften die neuen Bundle in den Läden stehen und somit auch ein neuer PS5 Drop zu erwarten sein.

Eine offizielle Ankündigung der Bundle und der Partnerschaft könnte am heutigen Abend zum State of Play erfolgen, den Sony ab 23:59 Uhr übertragt.

Blickt man etwas genauer auf den Karton, zeigt sich auch, dass hier noch nicht das neue PS5 Hardware-Modell CFI-1200 enthalten ist, sondern das Modell CFI-1116A aus dem Jahr 2021. Dieses ist vor allem im Kühlsystem noch einmal überarbeitet worden und rund 300 Gramm leichter. Ob so langsam auch mal der DualSense Controller in seiner neuen Version in Umlauf gebracht wird, ist ebenfalls noch unklar.

