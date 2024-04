PS5 Preisenkung eigentlich beendet, Händler machen einfach weiter

Die letzte Aktion der PS5 Preissenkung ist eigentlich beendet und bot die Chance, die Konsole für nur 449 EUR zu bekommen. Verschiedene Händler machen trotzdem einfach weiter und bieten die PS5 Slim weit unter dem UVP an.

Dass Sony noch einmal so großzügig mit einem Preisnachlass bei der PS5 war, ist den scheinbar zu hohen Lagerbeständen der PS5 zu verdanken, die im vergangenen Jahr und zum Launch der PS5 Slim massiv aufgebaut wurden. Damit wollte sich Sony für das Weihnachtsgeschäft rüsten, hat sich dabei anscheinend aber deutlich verkalkuliert. Seitdem wird einem die PS5 zwar noch nicht wirklich hinterhergeworfen, so günstig wie in den letzten Wochen war sie jedoch selten.

PS5 weiterhin extrem günstig

Diese günstigen Angebote setzen sich auch jetzt weiter fort und hier und da lässt sich die PS5 weiterhin mit einem ordentlichen Rabatt mitnehmen. Das geht zum Beispiel bei Media Markt und Saturn, die ein attraktives Bundle für 509 EUR im Angebot haben. Darin ist die PS5 Slim als Disc Edition enthalten, plus ein zweiter DualSense Controller wahlweise in Sterling Silber oder Midnight Black. Die komplette Übersicht gibt es hier:

Mit passenden Spielen kann man sich dort ebenfalls gleich eindecken, denn derzeit gibt es satte 20 % auf das komplette Sortiment, einschließlich aktueller Releases wie Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin, Alone in the Dark oder Final Fantasy VII Rebirth. Auf Vorbestellungen wie Stellar Blade gilt der Rabatt leider nicht. Die komplette Übersicht dazu gibt es unter diesem Link.

Die PS5 Slim gibt es weiterhin zum Schnäppchenpreis

Sollte die PS5 dauerhaft im Preis gesenkt werden?

Da inzwischen offensichtlich ist, dass die PS5 nicht mehr den reißenden Absatz findet, wie noch vor einem Jahr, stellt sich die Frage, ob der Preis offiziell gesenkt werden sollte? Eine Preissenkung auf den ursprünglichen Launch-Preis von 499 EUR wäre ein Anfang und könnte die PS5 längerfristig interessant halten. Letztendlich entscheidet jedoch das Spiele-Angebot über den Erfolg der Konsole, an der Front sieht es aktuell jedoch weniger aufregend aus.

Zudem erklärte Sony im letzten Quartalsbericht, dass die Hardware derzeit erheblich subventioniert wird, insbesondere durch die Preissenkungsaktionen im letzten Jahr. Das hätte die Gewinne erheblich geschmälert, womit auch im gerade abgelaufenen Quartal zu rechnen ist.

Sollte die PS5 trotzdem so günstig bleiben oder sind 549 EUR weiterhin gerechtfertigt?