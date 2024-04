PS5 Pro: Performance & Specs spalten die User

Die PS5 Pro ist weiterhin nicht offiziell angekündigt, da spalten die angestrebten Spezifikationen die User. Die große Frage ist, was Sony für ein Ziel mit der PS5 Pro verfolgt?

Beim damaligen PS4 Pro Mid-Gen Refresh war das Ziel klar. Der Sprung zur 4K-Auflösung sollte einfacher bewältigt werden, wofür es einen kleinen Boost der Hardware brauchte. Dieser fiel am Ende tatsächlich beachtlich aus. Bei der PS5 Pro ist man möglicherweise etwas zurückhaltender, verfolgt anscheinend aber auch ganz andere Ziele, als nur eine höhere Auflösung oder Framerate zu erreichen.

Grafische Möglichkeiten über reine Performance?

Der The Verge Journalist Tom Warren wirft daher noch einmal die potenziellen Performance-Specs in den Raum, die bei der PS5 Pro in Bezug auf die CPU um 10 % und bei der GPU um 45 % steigen. Sollten diese am Ende zutreffen, dürfte klar sein, dass Sony die grafischen Aspekte der Hardware weiter ausreizen möchte. Die im Vergleich „schwache“ CPU spielt da eine untergeordnete Rolle, auch wenn diese dann immer noch ein Flaschenhals darstellen kann.

Warren beruft sich hier auf die PS5 Pro Dokumente, die während der GDC geleakt wurden. Wirklich neue Erkenntnisse ergeben sich daraus nicht, lediglich seine persönliche Einschätzung dazu, die wie folgt aussieht:

„Ich habe mir die PS5 Pro-Entwicklerdokumente angesehen und Sony hat einige interessante Entscheidungen für seine nächste Konsole getroffen. Die PS5 Pro-CPU wird in einem neuen „Hoch-CPU-Frequenzmodus“ auf 3,85 GHz (10 % mehr als PS5) abzielen. Im Standardmodus sind es 3,5 GHz. Entwickler können den Modus auswählen und erhalten außerdem Zugriff auf 1,2 GB mehr Systemspeicher, da Sony auf der PS5 Pro 13,7 GB für die Verwendung durch Entwickler freigegeben hat, während es bei der PS5 12,5 GB waren. Das sind keine neuen Informationen, aber ich kann bestätigen, dass sie korrekt sind 👍“

PS5 Pro CPU zu schwach?

Diese Einschätzung löst vor allem unter Xbox-Usern einige abfällige Bemerkungen aus, die sich hier auf „schwache“ CPU stürzen. Umgehend kommen Vorwürfe, dass dadurch nicht der erwartete Sprung von 60fps in Open-World-Spielen wie GTA VI zu erwarten sei.

Leak zeigt interne PS5 Pro Specs

Dass die CPU nur geringfügig mehr Leistung bietet, wurde zuvor damit erklärt, dass sich die CPU-Hardware weiterhin in einem Rahmen bewegen muss, um unter anderem die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, auch in zukünftiger Hardware. Das wurde bereits ausreichend diskutiert und erklärt.

Die PS5 Pro dürfte anhand der aktuellen Informationen eine Art Testlauf für die PS6 werden, mit der die Entwickler neue Technologien wie die PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) testen dürfen, um später insbesondere mit KI-Tools durchstarten zu können. Insofern ist die Strategie von Sony gar nicht so verkehrt. KI und Raytracing werden in den nächsten Jahren das große Thema bei Spielen sein. Die PS5 Pro dürfte somit ein erster Vorgeschmack darauf werden, sollten sich all die Gerüchte darum bewahrheiten.