PS5 VRR Analyse im Vergleichsvideo & mal wieder Probleme mit AVRs von Denon & Co.

Auf Anfrage bei Denon konnte die Entwicklungsabteilung das Problem in der Software ausmachen, die hierzu an einem Fix arbeiten. Wann dieser verfügbar sein wird, steht allerdings komplett in den Sternen. Bis dahin muss man entweder auf VRR verzichten oder die PS5 direkt an den TV anschließen, wo diese Probleme dann nicht auftreten.

Je mehr Features, desto mehr Probleme treten auch auf, die diesmal erneut die Nutzung eines AVR/AVC betreffen, auch in Verbindung mit der PS5. Gab es anfangs bei Herstellern wie Yamaha, Denon, Marantz & Co., die auf ein fehlerhaftes HDMI Board zurückzuführen waren, aber letztendlich nur die Xbox Series X und einige Grafikkarten betrafen, sorgt VRR nun auch bei der PS5 dafür, dass es zu sporadischen Bildaussetzern kommt und dieses komplett schwarz bleibt.

Ein erstes Vergleichsvideo zeigt, dass es dadurch tatsächlich zu weniger sporadischen Bildfehlern kommt, womit VRR das liefert, was man verspricht. Besonders dann, wenn man über die 60fps hinaus geht, was letztendlich ein tolles und flüssiges Spielerlebnis ergibt. Damit ist VRR eine der sinnvollsten Features dieser Generation.

Sony, bzw. VRR sorgt für ein optimiertes Gaming-Erlebnis, das potenzielle Probleme wie visuelle Artefakte, Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte beseitigt, selbst in hohen Performance-Modi bei 120fps. Hier wird die Bildwiederholfrequenz des Displays dynamisch synchronisiert, bevor das Bild letztendlich ausgeben wird. Das kann in der Tat ein Vorteil sein und zu einem angenehmeren Spielerlebnis führen.

