PS5 weltweit über 20 Millionen Mal verkauft, bleibt aber hinter der PS4

Trotz Lieferschwierigkeiten ist die PS5 auf einem erfolgreichen Weg unterwegs und konnte sich inzwischen über 20 Millionen Mal verkaufen. Das gab Sony in einer Zwischenbilanz bekannt.

In einem Statement zu diesem Erfolg sagte Sony:

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Sony Interactive Entertainment (SIE) weltweit mehr als 20 Millionen PlayStation 5-Konsolen verkauft hat“, so Veronica Rogers, SVP, Head of Global Sales and Business Operations von SIE. „Seit der Einführung der PS5 haben unsere Teams unermüdlich daran gearbeitet, eine echte Next-Gen-Spielekonsole zu liefern, die weltweit überzeugt hat, und wir möchten uns diese Zeit nehmen, um den Fans für ihre Unterstützung zu danken.

„Ihre Leidenschaft für die Marke PlayStation ist das, was uns antreibt und was uns dazu inspiriert, neue Technologien zu entwickeln, die Zukunft des Spielens zu gestalten und weiterhin den besten Ort zum Spielen zu schaffen.“