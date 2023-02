PS5 weltweit über 32 Millionen Mal verkauft

Erst vor wenigen Wochen hat Sony die beeindruckende Zahl von 30 Millionen verkauften PS5 Konsolen verkündet, die man heute auf 32.1 Millionen Einheiten erhöht. Soviel gingen bis Ende Dezember 2022 an Käufer über.

Für das vergangene Quartal an sich bedeutet dies 7.1 Million verkaufte PS5 Konsolen, was vor allem der breiten Verfügbarkeit und dem starken Weihnachtsgeschäft zu verdanken ist. Sony hatte erst vor wenigen Tagen verkündet, dass die PS5 fast regulär überall erhältlich ist, die eigens dafür die Life from PS5-Kampagne gestartet haben.

Der Quartalsbericht offenbart aber noch weitere Zahlen.

Sony Quartalsbericht 2022

PlayStation Plus, aktive PSN Nutzer & Co.

Weitere Zahlen gibt es zu PlayStation Plus, das aktuell 46.4 Millionen Abonnenten aufweist, ein leichter Rückgang zum Vorjahreszeitraum, wo es noch 48 Millionen waren.

Dafür ist das PlayStation Network recht lebhaft und zählt aktuell 112 Millionen aktive User – ein Plus um gut 1 Million User, die dazugekommen sind.

Blickt man auf den Softwarebereich, konnte die PlayStation 5 und PlayStation 4 zusammen 86,5 Millionen Einheiten absetzen, was einem Rückgang von 6,2 Millionen gegenüber den 92,7 Millionen verkauften Software im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres entspricht.

20,8 Millionen Einheiten waren First-Party-Titel, was einem Anstieg von 9,5 gegenüber den 11,3 Millionen Einheiten entspricht, die im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres verkauft wurden, sicherlich auch durch God of War Ragnarök. 62 Prozent der Softwareverkäufe waren digitale Downloads vollständiger Spielesoftware, was ebenfalls dem Vorjahreswert entspricht.