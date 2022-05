PSone Classics enttäuschen laut Digital Foundry auf PS5

Mit dem Start des neuen PlayStation Plus bekommt man einen umfassenden Zugriff auf echte Klassiker der PSone Ära und danach. Technisch werden diese sogar aufgewertet, werden den Erwartungen aber nicht ganz gerecht.

Zu diesem Urteil kommt Digital Foundry, die sich die ersten PlayStation Classics auf PS5 angeschaut und dabei einige Probleme ausgemacht haben. Eines der größeren Probleme ist dabei dir Rückkehr zur 50hz Ausgabe, dem sogenannten PAL-Format, auf das einige Spiele setzen. Dazu zählt zum Beispiel Ape Escape, das aufgrund der 50hz Basis und 30fps Ausgabe zum einem Ruckelfest aufgrund des falschen Frame-Pacing mutiert.

Wesentlich besser gelungen ist die Optimierung der Auflösung, die bei geschätzt 1920 x 1440 Pixel liegt. Allerdings hängt dies auch stark von der eigentlich Basis ab – 240p-Modus oder 480i-Interlaced-Modus,die zu unterschiedlichen Ergebnisse nach dem Upscaling führen, wobei 480i die bessere Grundlage zu sein scheint.

Problematisch sind dann aber wieder die Seitenverhältnisse, die laut Digital Foundry nicht mit dem Pixelraster der original PlayStation übereinstimmen. Die gebotenen Optionen quetschten das Bild mit einer falscher Skalierung, was man darauf zurückführt, um den Bildschirm zu füllen. Egal welche Option man wählt, beides scheint nicht wirklich optimal zu sein.

„Im Grunde genommen sind also keine der Skalierungs- oder Anzeigeoptionen gut implementiert und funktionieren auch nicht so, wie es der Name vermuten lässt. Es fühlt sich an, als wären sie von jemandem entworfen worden, der nicht verstanden hat, was solche Optionen in anderen Emulator- und Hardwarelösungen erreichen sollen.“

Digital Foundry