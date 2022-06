PUBG – Neue Karte Deston ab Juli verfügbar

Krafton stellt die neue Karten Deston in PUBG: BATTLEGROUNDS vor, die bislang größte Karte mit einem Umfang von 8x8km. Deston wird ab dem 13. Juli 2022 verfügbar sein.

Bei der Gestaltung der 8×8-Karte wurden mehrere Elemente und Rückmeldungen von Haven berücksichtigt, um so sicherzustellen, dass der Look, das Feeling und die Mechaniken PUBG: BATTLEGROUNDS-würdig sind.

Deston ist die bislang größte, höchste und dichteste Karte, die das Spiel je gesehen hat. Hier erleben die Spieler dichte urbane Umgebungen mit hohen, vertikalen Gebäuden, sanften Hügeln, Ebenen und neu gestalteten Sümpfen. Die Karte zielt darauf ab, den idealen Punkt zwischen unterhaltsamem Gameplay und dem Eintauchen der Spieler in realistische Schlachtfelder zu liefern.

Dafür müssen die Spieler jedes Biom der Karte genau erkunden, um zu verstehen, wie es sie herausfordern wird, verschiedene Ausrüstungen, Fahrzeuge und Deckungen in Betracht zu ziehen, um ein Chicken Dinner zu beanspruchen.

PUBG: BATTLEGROUNDS – Deston

Neue Movement-Mechanik

Neben Deston wird mit dem Update eine neue Gameplay-Mechanik namens Ascender eingeführt – ein Art Flaschenzug. Mittels diesem können Spieler leichter über die Karte navigieren, in dem man den Flaschenzug an Wänden bestimmter Gebäude installiert, einschließlich spezieller Mobilfunkmasten. Diese neue Mechanik ermöglicht es den Spielern, sich nahtlos vom Boden zur Spitze eines Gebäudes und wieder nach unten zu bewegen. Darüber hinaus müssen die Spieler keine besonderen Gegenstände tragen, um die Ascenders zu verwenden, ebenso kann ihre Geschwindigkeit mit der Sprint-Taste angepasst werden.

Ebenfalls neu wird der Parachute sein, ein Fallschirm, um von den höchsten Gebäuden springen zu können. Dieser Notfall-Fallschirm ist ein Standardgegenstand und bleibt immer verfügbar. Darüber hinaus ermöglichen es die speziellen Mobilfunkmasten, den Ascender mit dem Emergency Parachute zu kombinieren und eine Schleuder-ähnliche Bewegung zu erzeugen, um sich auf der Karte fortzubewegen.

Abschließend führt man funktionierende Tankstellen ein, an denen Spieler Fahrzeuge auftanken können, während sie auf der Karte unterwegs sind. Allerdings muss man hier extrem vorsichtig sein, denn diese Gaspump-Stationen können in einem riesigen Feuerball aufgehen, wenn auf sie geschossen wird.

Unter den neuen Gadgets und Waffen finden sich mit dem Update ein Blue Chip Detector, der einem dabei hilft, den Standort gegnerischer Spieler innerhalb eines bestimmten Radius zu erkennen. Aufgrund der Verzögerung bei der Erkennung zeigt der Blue Chip Detector jedoch nicht die Standorte anderer Spieler in Echtzeit an und zeigt auch nicht die genaue vertikale Position an, sofern er in städtischen Gebieten verwendet wird.

Das Update und die neue Karte Deston sind ab dem 13. Juli verfügbar.