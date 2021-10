Quake Remastered für PS5 erschienen, inkl. 120fps Option

Nach dem Initial-Release im August ist ab sofort auch die PS5-Version von Quake Remastered verfügbar. Wer die PS4-Version bereits besitzt, darf sich über ein kostenloses Upgrade freuen.

Quake Remastered enthält hier ebenfalls die beiden ursprünglichen Erweiterungspakete „Scourge of Armagon“ und „Dissolution of Eternity“ sowie zwei Erweiterungen, die vom Team bei MachineGames entwickelt wurden: „Dimension of the Past“ und „Dimension of the Machine“.

Auf der technischen Seite werden zudem 4K-Auflösung geboten, bis zu 120fps und DualSense Support, inkl. adaptive Trigger und Lautsprecher.

In Quake schlüpft man in die Rolle Ranger, ein Krieger, der sich mit einem mächtigen Arsenal verschiedenster Waffen gegen korrumpierte Ritter, deformierte Oger und andere seltsame Kreaturen stellt. Auf der Suche nach vier magischen Runen kämpft man sich durch vier verschiedene düstere Dimensionen: eine befallene Militärbasis, ein uraltes Schloss, mit Lava gefüllte Verliese und eine gotische Kathedrale. Erst dann wird es euch möglich sein, das uralte Böse zu besiegen, das die gesamte Menschheit bedroht.

So führt man das Upgrade durch

Um von der PS4-Version auf die PS5-Version zu wechseln, gibt es zwei Wege, die Bethesda wie folgt beschreibt:

Methode 1: Über den Game Hub

Navigiere auf dem PlayStation 5-Startbildschirm zum Spiele-Menü und wähle den Quake-Spiele-Hub

Wähle das Overflow-Menü und wähle „PS5|Full|Quake PS5 Upgrade“

Die PlayStation 5-Version wird heruntergeladen

Du erhälts eine Systembenachrichtigung, nachdem die PlayStation 5-Version installiert wurde

Sobald die PlayStation 5-Version vollständig installiert ist, wird im Spiele-Hub die Schaltfläche „Spiel spielen“ angezeigt

Methode 2: Über den PlayStation Store