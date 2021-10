MONARK – Release im Februar 2022 bestätigt

NIS America kann heute das Release-Datum ihres Adventure MONARK für Februar 2022 bestätigen. Darin machen sich Spieler auf, um die rätselhaften Gegner aus der Otherworld zu bekämpfen.

Wer sind diese mysteriösen Feinde? Was sind ihre Beweggründe? Können die Spieler und ihre Verbündeten gegen sie standhalten? Spieler treffen hier nicht nur auf Gefahren von außen, sondern sie müssen auch gegen sich selbst bestehen.

Die Shin-Mikado-Academy ist in einen angsteinflößenden Nebel gehüllt, wozu ihr einen Pakt brechen müsst, der von den Pactbearers auferlegt wurde. Nur so lässt sich der korrumpierende Nebel bekämpfen.

Um den dort eingeschlossen Freunden zu helfen, müssen Spieler die Otherworld betreten, eine von Dämonen besiedelte Dimension abseits der realen Welt. In dieser rätselhaften Domäne muss die Authority of Vanity gezielt genutzt werden, um ein Bataillon an Fiends zu Beschwören. Die Kraft der Fiends hängt dabei vom Ego des Meisters ab.

Features im Überblick

Tauche in den Wahnsinn ein: Wechsle zwischen den Welten – erkunde den Nebel in der echten Welt oder Kämpfe in der mysteriösen Otherworld. Rufe Verbündete zur Hilfe, bekämpfe die Gegner und enthülle die Geheimnisse der Akademie. Wirst du verrückt und zerstörst dein eigenes Ich?

In den Nebel und darüber hinaus: Tauche in ein dunkles Reich ein, in dem die Realität mit dir selbst kollidiert. Die mysteriöse Welten werden mit einem surrealen, dunklen Neo-Fantasy-Stil und ihren Charakteren zum Leben erweckt.

Die Macht des eigenen Ichs: Stärke dein Ego und verändere das Auftreten deiner Fiends mitsamt ihrer Fähigkeiten. Schalte diverse Fiends frei, die du in den Kampf schickst. Das freie Taktik-System erlaubt dir, die Einheiten auf dem Kampffeld so zu positionieren, so dass die Zerstörung auf deine Gegner niederprasselt.

MONARK erscheint am 22. Februar 2022.