Quantum Error – Neuer Gameplay-Trailer enthüllt den Early Access-Start

TeamKill Media überrascht heute mit einem neuen Gameplay-Trailer zu Quantum Error, der gleichzeitig den Early Access-Start des Shooters enthüllt.

Das Video enthüllt mehr von den spezifischen Gameplay-Mechaniken, über das HUD in der First-Person-View und der teils unheimlichen Atmosphäre. Hier erlebt man das Mysterium eines filmischen, geschichtengetriebenen Ego-/Third-Person-Shooter, das im beginnenden Quantenzeitalter spielt.

Die Spieler tauchen tief in die High-Tech- und dennoch esoterische Monad-Einrichtung und darüber hinaus ein, um interstellare Reisen zu unternehmen und Feinden und Bossen vom Vertrauten bis zum Unerklärlichen zu begegnen.

Nachdem die Monad Quantum Research Facility – 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien – im Jahr 2109 von einem unbekannten Wesen angegriffen wird, der Komplex in Flammen aufgeht und vollständig abgeriegelt wird, wird ein Notruf zur gegenseitigen Absicherung an die Feuerwehr von Garboa in San Francisco gesendet.

Was als einfache Mission zur Rettung von Leben aus dem brennenden Komplex beginnt, entwickelt sich bald zu einer alptraumhaften kosmischen Reise, die einen von der Realität in andere Welten führt, in denen man um sein Leben und das anderer kämpfen muss.

Quantum Error Early Access

Offiziell erscheint Quantum Error am 03. November 2023. Wer allerdings schon etwas früher loslegen möchte, kann das Spiel auch vorbestellen und bereits am 31. Oktober und somit pünktlich zu Halloween loslegen, wie der Trailer heute ebenfalls verrät.

Später erscheint Quantum Error auch für Xbox Series X|S, wo der Titel allerdings mehr Zeit für die Optimierung braucht.