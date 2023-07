Quantum Error – TeamKill Media bringt PS5 & Xbox-Spieler gegeneinander auf

Diese Aussage bringt vor allem das Xbox-Lager in Rage, die sich sofort benachteiligt fühlen und scheinbar fürchten, dass Quantum Error auf ihrer Konsole schlechter läuft. Außerdem argumentiert man mit der Behauptung von Sony, dass auch Ratchet & Clank: Rift Apart angeblich nur mit einer SSD umsetzbar gewesen wäre, auf dem PC nun aber doch mit einer gewöhnlichen HDD läuft. Solchen Aussagen möchte man daher nicht ungeprüft trauen.

Auslöser sind eine Reihe von Tweets , in denen TeamKill Media ein Update zum aktuellen Stand der Entwicklung herausgibt. Darin bestätigt man, dass Quantum Error so gut wie fertiggestellt ist und vor der Veröffentlichung steht. Die Optimierung für die Xbox Series X|S braucht jedoch etwas länger, da der Shooter in erster Linie für die schnellere SSD der PS5 entwickelt wurde.

What do you think?