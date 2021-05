Ratchet & Clank: Rift Apart beeindruckt in neuen Gameplay-Szenen

Im Zuge der heutigen Previews sind auch neue Gameplay-Szenen aus Ratchet & Clank: Rift Apart verfügbar, das immer öfter als der erste echte Next-Gen Titel handelt wird.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist in der Tat das erste richtige Spiel seit 2013, in dem sich Dr. Nefarious nun daran zu schaffen macht, die Dimensionen aufzuteilen. Mit Hilfe der neuen Heldin Rivet, die sich der Bande anschließt, könnte Ratchet und Clank: Rift Apart das bisher größte Abenteuer der Kulthelden werden.

Dieses brandneue Abenteuer wurde von Insonmiac Games von Grund auf neu entwickelt, um zu zeigen, wozu die PS5 in der Lage ist. Dafür floss vor allem das Wissen aus Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ein, mit dem man nun möglicherweise einen neuen Standard für Next-Gen Spiele setzt.

Eigenständige Handlung

Wer bisher trotzdem noch nicht so vertraut mit der bisherigen Story von Ratchet & Clank ist, muss sich laut Insomniac Games auch keine Sorgen machen. Rift Apart umfasst eine eigenständige Geschichte, in der sich langjährige Fans trotzdem wie Zuhause fühlen werden und die viele Verbindungen zu vorherigen Spielen aufweist.

Dreh und Angelpunkt bei der PS5 und dem Reisen zwischen den Dimensionen ist vor allem aber die SSD der Konsole, wie Insomniac noch einmal unterstreicht. Ohne die wäre ein solches Spiel nicht machbar. Wie es zuvor dazu hieß, sei die Architektur der PS5 so unglaublich schnell und ermöglicht es, die Welten und Dimensionen in nahezu augenblicklicher Geschwindigkeit zu durchreisen, ohne dass es sich unnatürlich anfühlt.

Das Kern-Gameplay ist dazu flüssiger und reaktionsschneller als jemals zuvor, mit schnelleren und reibungsloseren Übergängen von Move zu Move, wodurch sich Ratchet zudem deutlich agiler als früher anfühlt. Das Ganze obendrauf mit flüssigen 60fps und 4K Auflösung auf den Bildschirm gezaubert.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni exklusiv auf PlayStation 5.