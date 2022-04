Ratchet & Clank: Rift Apart – Patch 1.003 mit VRR-Support online

Auch hier gilt, wer von den neuen Features profiteren möchte, muss zwingend einen TV mit HDMI 2.1 verwenden, sowie die entsprechenden Einstellungen dafür am TV vornehmen. Sobald das Update auf der PS5 verfügbar ist, wird das VRR-Feature automatisch für entsprechende Spiele aktiviert. Hierzu muss die PS5-Konsole allerdings direkt an den entsprechenden HDMI-Port angeschlossen sein.

Ebenso wurden Resident Evil: Village und die Devil May Cry 5 Special Edition damit ausgestattet, die somit zu den ersten Titel gehören, die die VRR-Kompatibilität nutzen können. Im Fall von Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es aber noch ein paar Extras dazu, einschließlich 120fps Option, verbessertes Raytracing und Temporal Anti-Aliasing (TAA) und mehr.

